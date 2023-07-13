В Мурманске 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 8-летнюю девочку

На этой неделе в Мурманской области произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети. Фото: Артем КИЛЬКИН

На этой неделе в Мурманской области произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети.

В 18.10 10 июля столкновение произошло у дома №5а на улице Приморской в мурманском районе Роста.

- 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Ребенка обслужили амбулаторно. По данному факту проводится проверка, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Девочка решила перебежать федеральную трассу, чтобы посмотреть памятник.

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