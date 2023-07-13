С начала сезона 30 жителей Мурманской области пострадали от клещей

С весны 2023 года, когда начался сезон, уже 30 жителей Мурманской области обратились к врачам из-за укусов клещей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С весны 2023 года, когда начался сезон, уже 30 жителей Мурманской области обратились к врачам из-за укусов клещей. Каждый случай произошел за пределами региона, чаще всего северян кусают в Архангельской области и Карелии, на эти субъекты приходится 30% таких происшествий.

- В списке территорий, где жители области подверглись нападению клещей, Краснодарский край (три обращения), Ярославская область (два обращения). Обращения жителей Мурманской области, прибывших с территорий Республики Беларусь, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Смоленской областях, города Воронеж, Иваново, Орел носят единичный характер, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области впервые выявили птичий грипп - болезнь обнаружили у сизых чаек в районе Ура-Губы. Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

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