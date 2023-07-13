В Мурманской области отметили первые +30 градусов за лето

12 июля одни северяне радовались теплу, а многие даже ворчали, что в Заполярье слишком жарко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 июля одни северяне радовались теплу, а многие даже ворчали, что в Заполярье слишком жарко. И они были правы - в аэропорту «Мурманск» отметили самый жаркий день за лето 2023 года: воздух прогрелся до +30.

- Гидрометеорологическая станция Мурманск прогрелась до +28,2. Это далеко не лидирующее значение. Вот список метеостанций, прогревшихся сильнее: Кандалакша +28,3; Ура-Губа +28,6; Верхнетуломский +29,1; Мурмаши аэропорт +30, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: в Мурманской области за 60 часов погода поменялась от заморозков до жары.

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