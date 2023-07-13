В Мурманскую область прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан

В последний раз полпред посещал столицу Кольского Заполярья в мае 2022 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область с неанонсированным визитом прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

- Гуцан прилетел накануне вечером. План и продолжительность визита не сообщается, - пишет «Би-порт» со ссылкой на свои источники.

В последний раз полпред посещал столицу Кольского Заполярья в мае 2022 года.

Ранее в Мурманск прилетал помощник президента Максим Орешкин. Напомним: ранее сообщалось, что в Заполярье может прилететь Владимир Путин.

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