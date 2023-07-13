В Мончегорске сносят здание закрытого два года назад металлургического цеха

В марте 2021 года в Мончегорске закрыли металлургический цех КГМК. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В марте 2021 года в Мончегорске закрыли металлургический цех КГМК. Производство, бывшее в строю 42 года, признали опасным для экологии, если оно продолжит работать, а модернизировать его было нельзя. Это решение привело к тому, что в городе существенно уменьшились выбросы диоксида серы.

Спустя два года после закрытия цеха его здания начали сносить, сейчас идет демонтаж главного корпуса плавильного цеха. До конца осени на месте старого производства появится пустая площадка.

- Работы проводим до отметки «ноль» — фундаменты зданий и подвальные помещения не трогаем. По итогу у нас образуется четыре основных вида материалов. Все они готовы к дальнейшему использованию – никакого ущерба экологии мы не наносим, - рассказал Kn51 старший менеджер производственного департамента Кольской ГМК Вадим Меньшенин.

Как именно использовать освободившуюся землю, в компании еще решают. Напомним, ранее стало известно, что в Мончегорске построят новый завод по производству катодной меди. Объем инвестиций составит более 106 миллиардов рублей.

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