На дрейфующей станции «Северный полюс-41» сменится состав экспедиции

Спустя почти год - в августе - на судне сменят участников экспедиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2022 года в Мурманск прибыла уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», которая после отправилась в экспедицию «Северный полюс-41», чтобы ученые могли провести исследования, важные, в том числе, для освоения Севморпути.

Спустя почти год - в августе - на судне сменят участников экспедиции.

- В ближайшее время в высокие широты Северного Ледовитого океана отправится научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников», которое доставит к месту дрейфа смену полярников, научное оборудование и продовольствие. На текущий момент станция «Северный полюс-41» находится севернее архипелага Шпицберген, в районе 85°С.Ш, - сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Когда станция выйдет в Гренландское море, то поле возьмет курс на Мурманск.

Благодаря ей в России возобновилась традиция особых арктических исследований - впервые за 10-летний перерыв ученые вновь готовы приступить к исследованиям в лагере на льдине.

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