С начала года в Мурманской области капитально отремонтировали 53 дома

Летом рабочие выполняют так называемые «мокрые работы», которые касаются ремонта фасадов и фундаментов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с начала этого года провели капитальный ремонт в 53 жилых домах в девяти городах и поселках.

Летом рабочие выполняют так называемые «мокрые работы», которые касаются ремонта фасадов и фундаментов.

- Подрядные организации набрали хороший темп и работают в графике, а иногда даже с опережением», – отметила гендиректор Фонда капремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Обновили четыре фасада, из которых один отремонтировали в Мурманске, два в Луостари и еще один в Териберке. Также заменили 29 крыш. Также продолжаются работы по капитальному ремонту фундаментов и подвалов. Самая большая часть работ коснулась замены внутридомовых инженерных систем – 42 вида работ.

Капремонт идет в рамках региональной программ капитального ремонта Мурманской области и Реновации ЗАТО, а также стратегического плана «На Севере – жить».

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