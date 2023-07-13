В Мурманске за неделю подорожали капуста, яблоки и морковь

За неделю в Мурманской области подорожали некоторые фрукты и овощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю в Мурманской области подорожали некоторые фрукты и овощи. Об изменении цен сообщили в Мурманскстате.

В частности, цены выросли на свежую белокочанную капусту (на 9,6%), яблоки (на 4,8%), морковь (на 3,3%). Кроме того, подорожали охлажденные и мороженые куры (на 2,7%), картофель (на 1,8%), сахар (на 1,6%).

Тем временем подешевели репчатый лук (на 6,9%), вермишель (на 1,5%), пшеничная мука, шлифованный рис (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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