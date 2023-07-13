Просил продать алкоголь и матерился. В Мурманске с применением силы задержали мужчину

Как сообщают в соцсетях, северянин хотел вернуть просроченное пиво, но у правоохранителей версия произошедшего другая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 12 июля на улице Аскольдовцев, 28 в Мурманске случилось столпотворение - очевидцы сняли на видео, как люди массово выясняют отношения по какому-то поводу. Пока шли разборки, приехали сотрудники Росгвардии и полиция, которые задержали мужчину, устроившего скандал в одном из местных магазинов.

Как сообщают в соцсетях, северянин хотел вернуть просроченное пиво, но у правоохранителей версия произошедшего другая.

- Росгвардейцы выяснили у продавца магазина, что к ним пришел посетитель, который требовал продать ему алкоголь после разрешенного для продажи времени. Получив отказ, мужчина начал проявлять агрессию и материться, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Мужчину попытались успокоить и предложили прекратить буянить, однако он ответил категорическим отказом. Росгвардейцы предупредили, что в случае неповиновения законным требованиям, к нему применят физическую силу в соответствии с законом, что и произошло.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 30-летнего мурманчанина, который скорее всего был пьян, в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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