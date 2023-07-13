В Мурманске за 60 часов погода поменялась от -0,4 до +30

На этой неделе в регион пришла настоящая жара, 12 июля воздух в Мурманске прогрелся до +30. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Июль 2023 года запомнится жителям Мурманской области погодными контрастами.

Так, в аэропорту «Мурманск» впервые за последние 10 лет отметили заморозок – столбик термометра опустился до -0,4.

А на этой неделе в регион пришла настоящая жара, 12 июля воздух в Мурманске прогрелся до +30.

- До сих пор с трудом в это верится, но от заморозка (-0,4) ночью 10 июля до +30 днем 12 июля прошло всего 2,5 дня или 60 часов, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Северянам обещают, что жара еще задержаться в Заполярье.

Напомним: северянам напоминают, что с 21 июня в регионе действует особый противопожарный режим. А это значит, что есть ограничения на посещение лесов, запрет на разведение костров, разжигание мангалов.

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