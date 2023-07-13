В районе рыбного порта Мурманска произошел серьезный пожар

Вечером 12 июля в Мурманске на улице Подгорной случился серьезный пожар. Фото: скриншот видео / Эдуард Домбай

Вечером 12 июля в Мурманске на улице Подгорной случился серьезный пожар. Огромные клубы черного дыма поднимались от района рыбного порта, происшествие сняли на видео.

Сообщение поступило в МЧС региона в 19.00, а спустя час возгорание потушили.

- В результате происшествия сгорел мусор и утилизированная техника на площади 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе министерства.

На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина пожара выясняется.

Напомним: в МЧС наградили мужчину, спасшего из пожара в Зеленоборском пятерых человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru