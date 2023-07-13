В Мурманске поставили памятник убитому дворовому псу

Боцман был добрым, ладил и со взрослым, и с детьми. Фото: t.me/groupmurmansk

В сквере у театра Северного флота в Мурманске горожане заметили мемориальную плиту для… собаки. «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Л.Н. Толстой», - такая надпись выбита на памятнике.

Оказалось, что пес по кличке Боцман был дворовым, и его очень любили жители окрестных домов рядом с театром. Сам Боцман был добрым, ладил и со взрослым, и с детьми.

- Это наша собака с Шевченко! Преданный наш пес! Люди огромные молодцы, что сделали такой памятник! Его убили, - рассказала одна из местных жительниц.

Напомним: в УМВД по Мурманской области поделились невероятно милыми кадрами. Обычно служебных овчарок многие представляют как грозных собак, готовых броситься на преступника. Но щенки, которые скоро будут нести службу, очаровательны, как и все малыши.

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