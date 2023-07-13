В Мурманской области предсказали рост цен на бытовую технику и смартфоны

В Мурманской области могут подорожать бытовая техника и смартфоны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области могут подорожать бытовая техника и смартфоны. Старший научный сотрудник, ученый секретарь Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Роман Бадылевич связывает это с неустойчивым курсом валюты. Помимо этого могут вырасти цены на некоторые продукты.

- В этом году ожидается сбор урожая в меньших объемах, нежели годом ранее. В частности, это касается зерновых, однако резкого взлета их стоимости не ожидаем, - сообщил Роман Бадылевич murmansk.aif.ru.

Напомним: в Мурманской области замедлилась годовая инфляция - в мае она составила до 3,8%. В апреле инфляция снизилась до 3,8% после 5,2% в предыдущем месяце. Однако осталась выше, чем в регионах СЗФО и в целом по России.

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