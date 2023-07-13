Администрация Зеленоборского заплатит за нападение бездомной собаки на ребенка

Пес укусил девочку в марте этого года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрацию Зеленоборского привлекли к ответственности за нападение бродячей собаки на ребенка. Пес укусил девочку в марте этого года.

- Несовершеннолетняя получила травмы, испытала сильную физическую боль и испуг, ребенку назначено длительное лечение, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

За нарушения в сфере ответственного обращения с животными в адрес главы администрации поселка внесли представление. Ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Также прокуратура направила иск в суд, чтобы взыскать с органов местного самоуправления компенсации причиненного девочке морального вреда.

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