В мурманском детсаду №91 не соблюдали условия хранения мяса и рыбы

В дошкольном учреждения не было маркировки на продуктах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманске прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в детском саду №91.

Так, в дошкольном учреждения не было маркировки на продуктах, а условия раздельного хранения мяса, рыбы и ягод в холодильника не соблюдались.

- В адрес заведующей организацией внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, - сообщили в ведомстве.

По делу об административном нарушении по статье 6.6 КоАП РФ виновному должностному лицу детсада назначен штраф в 5 тысяч рублей.

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