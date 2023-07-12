Ветврачи в Мончегорске помогли ежику-альбиносу

В Мончегорске к ветврачам принесли необычного пациента – ежика-альбиноса по кличке Гудок. Фото: Мончегорская ветеринарная станция

В Мончегорске к ветврачам принесли необычного пациента – ежика-альбиноса по кличке Гудок. Его хозяева заметили, что у питомца покраснела кожа, есть утолщения, перхоть и зверька явно мучает зуд.

- Доктор нанес на кожицу Гудка вазелиновое масло и поскоблил скальпелем. Все, что к нему прилипло, нанес на стекло и изучил под микроскопом. В результате исследования был обнаружен клещ caparinia tripilis. Вероятно, ежик попал к владельцам уже зараженным этим клещом, - сообщили Nord-News на Мончегорской ветстанции.

Для людей этот паразит не опасен, а вот ежам доставляет серьезные неудоств наподобие человеческой аллергии и экземы. Фото: Мончегорская ветеринарная станция

Для людей этот паразит не опасен, а вот ежам доставляет серьезные неудоств наподобие человеческой аллергии и экземы. Но вылечить Гудка от клещей можно: ему прописали специальный препарат, и сейчас ежик здоров.

Напомним: в Мурманской области с начала года произошло 35 ДТП с участием диких животных. В том числе было 13 наездов на лосей.

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