Супружеской паре из Мурманской области присвоен орден «Родительская слава»

Алексей и Оксана Лаптевы из Мурманской области награждены по Указу Президента Владимира Путина орденом «Родительская слава». Фото: donland.ru

Алексею и Оксане Лаптевым из Мурманской области присвоен по Указу Президента Владимира Путина орден «Родительская слава».

Супруги Алексей Петрович и Оксана Михайловна получат такую награду за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Знак отличия вручается семьям с 7-ю и более детьми при условии, что младшему ребенку исполнилось три года.

Также семье положена выплата в размере 500 тысяч рублей.

Напомним: мурманскую художницу по Указу Владимира Путина наградили медалью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru