В Мурманске у Морвокзала пройдет необычный уличный концерт

В Мурманске на площади у Морвокзала 13 июля состоится необычный уличный концерт. Фото: Mihael Smedsen

В Мурманске на площади у Морвокзала 13 июля состоится необычный уличный концерт. Местный житель Mihael Smedsen сыграет для северян на старинном пианино.

- Начало в 19.00. Вход свободный, - написал исполнитель.

Музыкант нашел инструмент на сайте бесплатных объявлений и отреставрировал. Периодически он радует прохожих своей игрой в разных точках города.

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