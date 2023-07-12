Жителей Мурманской области предупреждают о 30-градусной жаре

В Заполярье пришла жара. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье пришла жара. Синоптики мурманского гидрометцентра предупреждают любителей понежиться на солнышке, что с 15.00 до 18.00 12 июля на северо-западе региона и в Мурманске будет очень душно.

- Максимальная температура воздуха составит +30+31, - сообщили в УГМС.

В паблике «Погода в Мурманске» отмечают, что несмотря на то, что солнце стало ниже на полтора градуса относительно пиковых значений дня летнего солнцестояния, в ближайшие дни оно будет самым опасным в году. Рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами.

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