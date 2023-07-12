За июнь с гостей природных парков Мурманской области собрали 2 миллиона рублей

Как сообщили в Дирекции ООПТ Мурманской области, всего за первый летний месяц с посетителей природных парков Заполярья собрали около двух миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С июня этого года за въезд в природные парки Мурманской области, в том числе в Териберку, с туристов берется плата. Так, за один день пребывания в ООПТ жителям других регионов придется заплатить около 200-300 рублей, а иностранцам - 300-700 рублей.

Как сообщили в Дирекции ООПТ Мурманской области, всего за первый летний месяц с посетителей природных парков Заполярья собрали около двух миллионов рублей.

- В июне три природных парка и девять заказников регионального значения, куда необходима регистрация, посетили 15 670 человек. Из них 11 617 человек - посетители природного парка «Териберка», - рассказали Nord-News в Дирекции.

При этом жители Мурманской области могут посещать ООПТ бесплатно, но нужно получить разрешение.

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