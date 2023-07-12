На проезде Связи в Мурманске завершили почти все демонтажные работы

Сейчас на объекте завершены почти все демонтажные работы. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается реконструкция двора на проезде Связи — это самый большой и сложный дворовой ремонт в этом году, который делают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сейчас на объекте завершены почти все демонтажные работы. Идет установка и бетонирование бордюрного камня, устройство резервных труб, корыта проезжей части, щебеночного основания тротуаров, установка лотков и ремонт колодцев.

- Помимо ремонта проезжей части и тротуаров, устройства освещения, ремонта контейнерных площадок и установки скамеек и урн, отремонтируем подпорную стену возле 14-го дома, установим вазоны, бетонные парковочные столбики и ограничители парковки, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Для детей сделают игровую и спортивную площадки с травмобезопасным покрытием.

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