В Мурманске посетитель кафе угрожал официанту пистолетом

В одном из кафе Мурманска произошел конфликт между официантом и посетителем, который мог закончиться плачевно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В одном из кафе Мурманска произошел конфликт между официантом и посетителем, который мог закончиться плачевно.

Как выяснили полицейские, работник заведения сделал мужчине замечание о неподобающем поведении, на что тот достал пистолет и направил в сторону официанта.

- Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. У него забрали пистолет, который оказался газовым револьвером. Выяснилось, что ранее 48-летний северянин к уголовной ответственности не привлекался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru