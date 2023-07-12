Жителя Умбы приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство брата

С 28 февраля по 1 марта этого года мужчина распивал с родственником спиртное в квартире на улице Комсомольской. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области вынесли приговор 38-летнему жителю Умбы, который убил своего брата.

С 28 февраля по 1 марта этого года мужчина распивал с родственником спиртное в квартире на улице Комсомольской. Между ними вспыхнул конфликт.

- Злоумышленник избил брата, в том числе нанес удары ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Суд назначил северянину наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru