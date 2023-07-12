С начала сезона в Мурманской области потушили 50 лесных пожаров

Чаще всего леса горят в Кандалакшском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон, а с 21 июня в регионе действует особый противопожарный режим. Это значит, что северянам не стоит посещать леса и запрещено разводить костры и разжигать мангалы на зеленых территориях.

- Всего с начала лесопожарного периода в регионе зафиксировали 50 лесных пожаров, выгорела площадь более 200 гектаров. Также случилось 28 ландшафтных пожаров. За аналогичный период в прошлом году лесных пожаров было на 23 меньше. Основная причина возгораний – человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, - сообщил заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Чаще всего леса горят в Кандалакшском районе.

Напомним: в Кольском Заполярье из-за лесных пожаров возбудили 67 уголовных дел.

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