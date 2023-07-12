В Зеленоборском идет строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи

На строительной площадке уже вырисовывается облик нового медицинского учреждения. Фото: Правительство Мурманской области

В Зеленоборском по нацпроекту «Здравоохранение» полным ходом идет строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи.

На строительной площадке уже вырисовывается облик нового медицинского учреждения. Так, рабочие уложили фундаменты основного здания и гаража, возвели колонны амбулатории, а также внутренние стены и перекрытия подвала, первого и второго этажей.

Подрядчики также сделали гидроизоляцию стен подвала и подколонников гаража, выстроили лифтовую шахту и лестницы.

- Сейчас идет монтаж перекрытия третьего этажа, кладка из газобетона стен и перегородок здания амбулатории, армирование под колонны гаража, - сообщили в минстрое региона.

Напомним: строительство первой за 30 лет школы в Мурманске идет по графику.

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