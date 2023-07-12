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НовостиОбщество12 июля 2023 8:13

В Мурманской области возбудили 67 уголовных дел из-за лесных пожаров

В отношении 40 северян выписаны административные штрафы
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Чаще всего лесные пожары случаются в Кандалакшском районе.

Чаще всего лесные пожары случаются в Кандалакшском районе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманскую область вернулась теплая погода, поэтому северянам напоминают, что с 21 июня в регионе действует особый противопожарный режим. А это значит, что есть ограничения на посещение лесов, запрет на разведение костров, разжигание мангалов.

Основная причина лесных пожаров в Заполярье – человеческий фактор, когда люди игнорируют все запреты и неосторожно обращаются с огнем. За ущерб природе и выжженные гектары грозит ответственность.

- С начала сезона в Мурманской области возбудили 67 уголовных дел из-за разжигания огня в лесах, более 40 северянам выписали административные штрафы на общую сумму в 730 тысяч рублей, - рассказал заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Чаще всего лесные пожары случаются в Кандалакшском районе.

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