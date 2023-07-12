Глава администрации Мурманска проверил ход ремонта в школе №38 и детсаду №73

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №38 на улице Сафонова и детский сад №73 на улице Гагарина, проверив, как там идет ремонт. Фото: Администрация города Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №38 на улице Сафонова и детский сад №73 на улице Гагарина, проверив, как там идет ремонт.

В этом году большое внимание уделяется не только внутреннему ремонту образовательных учреждений, но и состоянию прилегающих территорий.

Так, пришкольный участок СОШ №38 заасфальтируют.

В этом году большое внимание уделяется не только внутреннему ремонту образовательных учреждений, но и состоянию прилегающих территорий. Фото: Администрация города Мурманска

- Раньше покрытия здесь практически не было. Также в учреждении отремонтируем полы, а в следующем году заменим оставшиеся окна, - сообщил глава администрации.

А на территории детсада появятся тематическая прогулочная зона и площадка с тартановым покрытием для игр в футбол и других активностей на свежем воздухе. Учреждение стало победителем конкурса «На Севере – твой проект».

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