Под Мончегорском из-за взорвавшегося у Volvo колеса пострадали четыре человека

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе проезжавшие мимо велосипедисты. Фото: УГИБДД по МО

В Мурманской области вечером 11 июля столкнулись два Volvo - грузовик и легковое авто. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе проезжавшие мимо велосипедисты.

- По предварительной информации, около 21.20 на путепроводе через железнодорожный переезд на автоподъезде к Мончегорску во время движения у легкового автомобиля Volvo взорвалось колесо, из-за чего водитель потерял контроль над управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Кроме того, после аварии детали транспортных средств, разлетевшихся по инерции от удара, задели двух велосипедистов, которые получили травмы. Водителю и пассажиру легкового Volvo, а также велосипедистам оказана медицинская помощь.

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