Жителей Мурманска предупреждают о повышенном классе пожарной опасности

Жителей просят не разводить костры и воздержаться от прогулок по лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области установилась теплая, даже жаркая погода, и вместе с ней повышается риск возникновения лесных пожаров. Северян предупреждают о повышенном классе пожарной опасности.

Так, по данным мурманского гидрометцентра, 4-й класс пожарной опасности ожидается 12 июля в Мурманске, на востоке Кольского района, в Терском районе, в Апатитах и Кировске.

12-17 июля такой класс будет в Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском районах, в районе Мончегорска, в Оленегорске, Полярных Зорях.

5-й региональный класс пожарной опасности с 13 по 17 июля ожидается в Печенгском районе и Кольском районе, в Мурманске, в Терском районе, в Апатитах и Кировске.

Жителей просят не разводить костры и воздержаться от прогулок по лесу.

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