По данным Мурманскстата, в 2022 году в Мурманской области от внешних причин погибли 616 человек, из них 62 несчастных случая произошли из-за ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.

Существует такое понятие как «преждевременная» или «предотвратимая» смертность. К этой группе причин эксперты относят и внешние причины.

По данным Мурманскстата, в 2022 году в Мурманской области от внешних причин погибли 616 человек, из них 62 несчастных случая произошли из-за ДТП. Также произошло 19 убийств.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова отметила, что причиной преждевременной гибели является рисковое, неосмотрительное поведение самого человека. К этим причинам относятся: нарушение ПДД, несоблюдение правил безопасности на производстве, употребление наркотиков и чрезмерное употребление алкоголя.

- Статистика показывает, что есть взаимосвязь между потреблением алкоголя и смертностью, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Из указанных выше 616 преждевременных смертей больше половины - 327 случаев - непосредственно связаны с употреблением алкоголя. Именно в состоянии алкогольного опьянения совершается больше всего аварий, падений, отравлений суррогатной продукцией, убийств. Стоит учесть, что пьющие люди накапливают огромное количество патологий и преждевременно умирают от причин смерти других классов болезней - болезней системы кровообращения, пищеварительной системы и других, – говорит Маргарита Петухова.

Специалист отметила, что каждый человек сам в ответе за состояние своего здоровья. И всем надо осознавать ценность своей жизни и принимать меры, чтобы укрепить свое здоровье.

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