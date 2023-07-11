На юге Мурманской области завершается полярный день

На юге Кольского полуострова закат уже не за горами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на смену полярному дню, когда круглые сутки светит солнышко, скоро придут белые ночи. На юге Кольского полуострова закат уже не за горами.

Так, жители Кандалакши встретят первый рассвет 13 июля.

В Мурманске же полярный день еще продолжается. Солнце не скроется за горизонтом до 22 июля включительно.

- Первый закат город встретит 23 числа, после чего начнется второй период белых ночей, - пишет паблик Погода в Мурманске (12+).

Напомним: спрос у туристов на летние поездки в Мурманск вырос на две трети.

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