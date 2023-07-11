В 2023 году в Мурманской области заменят окна в 38 школах

С 2022 года в регионе заменили уже более 4,4 тысячи окон в 53 школах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В учебных заведениях Мурманской области продолжается замена окон. Так, в этом году планируется обновить порядка 2,3 тысячи окон в 38-ми школах. На эти цели из бюджета выделили 100 миллионов рублей.

- К концу года будут полностью заменены окна в 103 зданиях - это 60% от общего количества, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

С 2022 года в регионе заменили уже более 4,4 тысячи окон в 53 школах.

Напомним: глава Мурманска проверил ход ремонтных работ в школе №26.

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