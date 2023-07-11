Глава Мурманска проверил ход ремонтных работ в школе №26

В новом учебном году в школе будут учиться 420 детей. Фото: Администрация города Мурманска

В мурманском школе №26, что находится на улице Павлика Морозова, продолжается ремонт. Учебное заведение должны обновить к осени.

Ход работ на объекте проверили глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации города Юрием Сердечкин.

- Объем работ внушительный: капитальный ремонт фасада с заменой окон, обустройство детской и спортивной площадок на пришкольной территории и полная замена асфальта, - сообщил Игорь Морарь.

В новом учебном году в школе будут учиться 420 детей.

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