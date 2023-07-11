Осенью в Мурманске вырастет плата за детский сад

Новые тарифы установлены до 31 августа 2024 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманским родителям с сентября придется больше платить за детский сад. Согласно постановлению администрации города, присмотр и уход за детьми в дошкольном учреждении обойдется уже в 152 рубля. Ранее размер платы составлял 141 рубль.

В детских садах с круглосуточным пребыванием детей цена вырастет до 168 рублей (ранее была 155 рублей).

Новые тарифы установлены до 31 августа 2024 года.

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