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НовостиОбщество11 июля 2023 13:16

Осенью в Мурманске вырастет плата за детский сад

Она составит 152 рубля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Новые тарифы установлены до 31 августа 2024 года.

Новые тарифы установлены до 31 августа 2024 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманским родителям с сентября придется больше платить за детский сад. Согласно постановлению администрации города, присмотр и уход за детьми в дошкольном учреждении обойдется уже в 152 рубля. Ранее размер платы составлял 141 рубль.

В детских садах с круглосуточным пребыванием детей цена вырастет до 168 рублей (ранее была 155 рублей).

Новые тарифы установлены до 31 августа 2024 года.

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