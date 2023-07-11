Житель Заполярного украл у ребенка телефон на детской площадке

Мужчина из Заполярного украл телефон у мальчика, который играл на детской площадке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мужчина из Заполярного украл телефон у мальчика, который играл на детской площадке. Ребенок оставил на скамейке поясную сумку, где лежал его гаджет, а вернувшись, телефона на месте уже не было. Юный северянин сразу же рассказал о пропаже своей маме.

- Мама ребенка попросила администрацию магазина, расположенного неподалеку, посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Женщина увидела, что мимо скамейки проходил мужчина, который и забрал себе сумку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. - Запомнив приметы и примерное направление следования злоумышленника, она пошла туда же. Примерно в ста метрах от места преступления она увидела мужчину, похожего по приметам, после чего обратилась в полицию.

Полицейским северянин рассказал, что решил забрать вещи мальчика, пока никто не видит. Похищенное вернули маме ребенка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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