Приглашаем на «личный прием в Центробанк». Северян предупреждают о новом виде мошенничества

Жителей Мурманской области предупреждают о новой схеме обмана, которую придумали телефонные мошенники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о новой схеме обмана, которую придумали телефонные мошенники. Теперь аферисты отправляют на электронную почту приглашения на «личный прием в Центробанк».

Письма похожи на официальные, так как в них обращаются по имени и отчеству, в них указываются время приема и настоящий адрес Отделения ЦБ в регионе, где живет человек.

Отправителем сообщения с помощью подмены электронного адреса мошенники указывают домен Банка России. После отправки письма мошенники связываются с получателем и пытаются выманить деньги.

- Напоминаем, что сотрудники Центробанка не приглашают граждан на личный прием, не звонят и не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Артем Долгов.

При получении такого письма северяне могут обратиться в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8(800)300-30-00, а также в полицию по телефонам 02 или 102.

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