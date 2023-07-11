В Мурманской области на 20% увеличилось количество ДТП с участием детей

В УГИБДД по Мурманской области рассказали о статистике ДТП в регионе за прошедшие полгода. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В УГИБДД по Мурманской области рассказали о статистике ДТП в регионе за прошедшие полгода. Так, с января по июнь произошло 264 аварий, в которых погибли 18 человек, в том числе один ребенок.

Отмечается, что в этом году на 21,2% выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних, однако снизилось число аварий с пьяными водителями. Также стало меньше раненых и погибших в таких авариях.

- Как показывает статистика, основная причина ДТП – несоответствие скорости дорожным условиям, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда пешеходного перехода, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в Мурманской области с начала года произошло 35 ДТП с участием диких животных.

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