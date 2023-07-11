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НовостиОбщество11 июля 2023 11:27

В Мурманской области утвердили порядок получения компенсации за аренду жилья молодым ученым

Научные работники смогут получить до 25 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Компенсация составляет до 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщает минобрнауки региона.

Компенсация составляет до 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщает минобрнауки региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области утвердили порядок получения компенсации расходов на аренду жилья, которая положена молодым ученым. Компенсация составляет до 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщает минобрнауки региона.

Так, чтобы получить средства, научные работники должны одновременно соответствовать следующим требованиям - быть гражданами РФ не старше 40 лет, работать в научных организациях Мурманской области и не иметь жилья в собственности.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

Напомним: в Мурманской области потерявшие жилье северяне смогут получить выплату до 100 тысяч рублей.

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