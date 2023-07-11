За выходные в Мурманской области выявили 25 нарушений правил рыболовства

В Мурманской области продолжается патрулирование рыболовных участков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается патрулирование рыболовных участков. Так, с 8 по 10 июля в ходе рейдов в Печенгском округе, а также в Терском, Кандалакшском и Кольском районах выявили 25 нарушений правил рыболовства, у рыбаков забрали 25 орудий лова.

- Нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в минприроды региона.

О фактах незаконной рыбалки можно сообщить на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8 (81553)3-62-49.

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