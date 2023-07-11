В конце июля из Мурманска в Казань начнут летать прямые самолеты

Мурманск и Казань свяжет прямое авиасообщение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманск и Казань свяжет прямое авиасообщение. Базовая авиакомпания казанского аэропорта запускает самолеты в столицу Заполярья с 26 июля.
- Прямые перелеты будут выполняться на комфортабельных ВС Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест. Из Казани в Мурманск самолеты будут летать по средам, а из Мурманска - по четвергам. Время в пути займет три часа, - сообщили в международному аэропорту Казани.
Билеты уже появились в продаже. Полет обойдется примерно в 6 тысяч рублей в одну сторону без провоза багажа.
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