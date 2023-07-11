В конце июля из Мурманска в Казань начнут летать прямые самолеты

Мурманск и Казань свяжет прямое авиасообщение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск и Казань свяжет прямое авиасообщение. Базовая авиакомпания казанского аэропорта запускает самолеты в столицу Заполярья с 26 июля.

- Прямые перелеты будут выполняться на комфортабельных ВС Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест. Из Казани в Мурманск самолеты будут летать по средам, а из Мурманска - по четвергам. Время в пути займет три часа, - сообщили в международному аэропорту Казани.

Билеты уже появились в продаже. Полет обойдется примерно в 6 тысяч рублей в одну сторону без провоза багажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru