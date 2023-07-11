В Мурманском областном онкодиспансере сломались аппараты лучевой терапии

На странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» северяне бьют тревогу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» северяне бьют тревогу. В региональном онкодиспансере вышли из строят аппараты лучевой терапии – старый и новый.

- В отделении 120 человек которые каждый день ждут лечения. Расчет доз терапии производится для каждого аппарата отдельно. По состоянию на 10 июля, отремонтирован только старый аппарат и лечение получают только те пациенты, которым рассчитана на него доза терапии. А новый аппарат до сих пор не работает, и пациенты, которым проводили лучевую на нем, не получают лечение с 22 июня. Для того, чтобы пациентов перевести на старый аппарат, надо заново пересчитать дозы терапии , расчет доз занимает две недели. То есть оставшиеся пациенты будут ждать еще две недели, чтобы им продолжили терапию. А как мы знаем, перерыв в данной терапии не должен быть более 5-10 дней, иначе весь курс надо будет начать заново, - написала на странице губернатора Елена Чернавская.

В министерстве здравоохранения Мурманской области отметили, что знают о сложившейся проблеме.

- На высокотехнологичном оборудовании выявили поломка дорогостоящей детали. Контракт на ее поставку заключен. Необходимо время на ее доставку из Москвы и установку, предварительно, 10 дней. Пациенты, проходившие лечение на данном аппарате в порядке целесообразности, возможности показаний, расчетов и очередности будут пересчитаны на аналогичное оборудование. По медицинским показаниям пациентам добавят дополнительный сеанс для компенсации потерь общей дозы. На настоящий момент в отделении работает три из четырех имеющихся аппаратов, - сообщили в профильном министерстве.

Напомним: в Мурманске продолжается реконструкция областного онкодиспансера. Первый этап - строительство девятиэтажного хирургического комплекса с пять современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля. В качестве подрядчика выбрана московская компания.

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