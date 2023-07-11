На дорогах Мурманской области установили 20 новых камер фиксации нарушений ПДД

Стационарные комплексы работают круглосуточно и в любую погоду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области появились 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Стационарные комплексы работают круглосуточно и в любую погоду, сообщает минтранс региона.

Камеры установлены на участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»: км 1144+257, км 1394+050, км 1384+733, км 1382+810, км 1376+304, км 1531+673, подъезде к Североморску (км 6+078, км 24+600, км 23+950, км 32+200), подъезде к МАПП «Лотта» (км 0+400).

Также камеры появились на региональных дорогах: Умба – Кандалакша, Мишуково – Снежногорск, на автоподъезде к Апатитам и к Оленегорску. Кроме того, новые комплексы есть на проспекте Ленина и улице Шмидта в Мурманске.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, движение по обочине, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения.

Напомним: в Мурманске продолжается ремонт дорог на 11 участках.

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