Из болота под Архангельском вытащили мужчину

Днем 10 июля под Архангельском спасали 47-летнего мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из болота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 10 июля под Архангельском спасали 47-летнего мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из болота.

- Как он там оказался, заявитель толком объяснить не мог ввиду состояния предположительного алкогольного опьянения. Архангелогородец только твердил, что уходил с улицы Галушина, лежал в районе Окружного шоссе. Звуки проезжающих автомобилей слышал, но встать не мог, - рассказали в Службе спасения им. И. А. Поливаного.

Спасатели обнаружили северянина в 300 метрах от дороги. Ему повезло, что болото было не топким и не засосало его. Поэтому его быстро вытащили из воды, а после передали врачам.

Напомним: в Мурманской области вертолет Ми-8, поступивший на службу МЧС, совершил свой первый рабочий вылет. Спецтехника помогла оперативно спасти туриста, который пострадал в Хибинах.

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