Апатиты могут лишиться города-побратима в Норвегии

Помимо коммуны Альта у Апатитов в побратимах значатся финский Кеминмаа и шведский Боден. Фото: Администрация города Апатиты

У Апатитов может стать на одного города-побратима меньше: стало известно о намерении разорвать особые отношения со стороны коммуны Альта в Норвегии. С такой инициативой выступил лидер партийной группы Консервативной партии, кандидат в председатели коммуны Альта Алекс Бьоркманн.

- В то же время партия предлагает муниципалитету рассмотреть возможность появления нового города-побратима на Украине, - пишет норвежская радиовещательная корпорация NRK.

Помимо коммуны Альта у Апатитов в побратимах значатся финский Кеминмаа и шведский Боден.

Напомним: у Мурманска осталось шесть городов-побратимов. В марте 2022 года побратимом перестал быть польский Щецин, в декабре - исландский Акюрейри. Также отношения разорваны с Лулео, а Тромсё поставлены на паузу.

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