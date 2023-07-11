Геолога из Мурманской области ждет суд за взятку при строительстве ДЮСШ

В Мурманской области будут судить геолога, который получил от предпринимателя взятку в 30 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Мурманской области будут судить геолога, который получил от предпринимателя взятку в 30 тысяч рублей. Мужчину обвиняют по части 2 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2021 года бизнесмен, занимающийся строительными работами, предложил геологу Управления государственной экспертизы региона быстро получить положительное заключение госэкспертизы по строящейся детско-юношеской спортивной школы Кировска. Тот согласился

- Противоправную деятельность мужчины выявили следователи при взаимодействии с сотрудниками ФСБ региона. Геолог свою вину признал, на его счета наложен арест на сумму 1,5 миллиона рублей, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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