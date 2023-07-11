Северян просят не ходить на кладбище в Мурмашах днем 12 июля

В Мурманской области временно перекроют участок автодороги Кола-Мурмаши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно перекроют участок автодороги Кола-Мурмаши. Ограничение будет действовать 12 июля с 14.00 до 15.30.

На участке с 8 по 9-й километр на объекте строительства «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» будут проводиться взрывные работы.

- Автомобильное движение будет перекрыто, но не более одного часа, - сообщили в администрации Кольского района.

Для обеспечения безопасности северян настоятельно просят в этот день воздержаться от похода на кладбище с 14.00 до 15.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru