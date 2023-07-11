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НовостиОбщество11 июля 2023 7:52

Северян просят не ходить на кладбище в Мурмашах днем 12 июля

На автодороге Кола - Мурмаши 12 июля ограничат движение
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области временно перекроют участок автодороги Кола-Мурмаши.

В Мурманской области временно перекроют участок автодороги Кола-Мурмаши.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно перекроют участок автодороги Кола-Мурмаши. Ограничение будет действовать 12 июля с 14.00 до 15.30.

На участке с 8 по 9-й километр на объекте строительства «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» будут проводиться взрывные работы.

- Автомобильное движение будет перекрыто, но не более одного часа, - сообщили в администрации Кольского района.

Для обеспечения безопасности северян настоятельно просят в этот день воздержаться от похода на кладбище с 14.00 до 15.30.

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