В Коле ввели режим «Чрезвычайная ситуация» из-за прорыва водопровода

В Коле с 18.00 10 июля ввели режим ЧС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коле с 18.00 10 июля ввели режим ЧС. Это связано с аварией на участке сети водопровода в районе 1437-го километра Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает МЧС региона.

Согласно постановлению администрации Кольского района, организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится постоянный мониторинг обстановки.

ГОУП «Мурманскводоканал» приступил к аварийно-восстановительным работам. Зону порыва сети оцепили, доступ людей и проезд транспорта туда закрыт.

Водоснабжение Колы переключили на резервную линию, из-за чего местные жители могут отмечать слабый напор воды по некоторым адресам. При этом полного отключения от воды не было - вода есть во всех домах города.

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