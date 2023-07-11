В Мурманске произошел пожар на заброшенном судне

В Мурманске в микрорайоне Три ручья вечером 10 июля загорелось заброшенное судно. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске в микрорайоне Три ручья вечером 10 июля загорелось заброшенное судно. Сигнал поступил в МЧС в 20.37.

- При пожаре выгорел трюм корабля, каюты и коридор на площади 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили спустя чуть больше трех часов - 11 июля в 00.00. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 21 человек личного состава, 5 единиц техники.

Причина случившегося устанавливается.

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