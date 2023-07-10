В Мурманской области потеплеет до +27

В Мурманской области установилась долгожданная теплая и ясная погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области установилась долгожданная теплая и ясная погода. 11 июля воздух прогреется до +27 градусов.

- 11-13 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха днем 11 и 12 июля составит +22+27, 13 июля +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в аэропорту «Мурманск» впервые за 10 лет случился июльский заморозок.

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