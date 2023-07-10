Поезд с беспересадочным вагоном до Мурманска застрял в Абхазии

Непогода внесла коррективы в работу железной дороги в Абхазии: из-за сильных ливней здесь закрыли участок Гагра – Цандрипш. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Непогода внесла коррективы в работу железной дороги в Абхазии: из-за сильных ливней здесь закрыли участок Гагра – Цандрипш. В пути остановлены поезда №306 Сухум – Москва и поезд №480 Сухум – Санкт-Петербург, в составе которого есть беспересадочный вагон до Мурманска.

- Пассажиры, планировавшие посадку на территории Республики Абхазия, будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщили в «РЖД».

Напомним: пассажирам, которые путешествуют самолетами, рассказали, какие сувениры из Мурманской области можно взять в ручную кладь, а что стоит оставить в багаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru